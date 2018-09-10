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تخلصي من آلام هشاشة العظام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشاراً وهي تظهر لأسباب عديدة منها نقص الكالسيوم ونقص في بعض المعادن الذي يؤدي إلى فقدان مرونة المفاصل وضعف في العظام، نقدم لكِ طرق طبيعية لـعلاج مشكلة هشاشة العظام.

 
* تعرفي على: مكوّنات غذائية صحيّة للعشاء
 خل التفاح
فوائد خل التفاح كثيرة وهو يعتبر فعالاً جداً للتخلص من آلام هشاشة العظام لأنه يتميز بمضادات للالتهابات الأمر الذي يساعد على تقليل الألم والتخلص من السموم الموجودة في المفاصل.
اخلطي ملعقة صغيرة من خل التفاح والعسل مع كوب من الماء الدافئ وتناوليه مرتين يومياً.
 
الزنجبيل
يتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات التي تساعد على التخفيف من الألم والالتهاب. قومي بغلي الزنجبيل في المياه، أضيفي إليه العسل وتناوليه يومياً.
 
* اكتشفي علاقة الزنجبيل الأخضر بالتخسيس
 نبات الحلبة
تعالج هذه العشبة مشكلة آلام هشاشة العظام بطريقة فعالة لأنها مضادة للأكسدة وتحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية مثل الكالسيوم، الحديد والفوسفور.
انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وتناوليها في اليوم الثاني من دون المياه وكرري هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.
 
الملح
1. يعتبر الملح مصدراً للمغنيسيوم مما يساعد كثيراً على التخفيف من الألم، التورم والالتهابات.
2. أضيفي كوبين من الملح في حوض الاستحمام وابقي فيه لمدة 30 دقيقة.
3. طبقي هذه الطريقة من مرتين الى ثلاث مرات أسبوعياً.
4.  أما إذا كنت تعانين من مشاكل السكري أو الكلى تفادي هذا العلاج.
تخلصي من آلام هشاشة العظام




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