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زيدان يعلن قرارا جديدا بشأن مستقبله التدريبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، عن قرار جديد فيما يخص مستقبله التدريبي، بعدما رحل عن الملكي بنهاية الموسم الماضي.


ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحًا مقتضبًا لزيدان، قال فيه: "قريبًا جدًا سوف أعود للتدريبات، لأن هذا ما أحبه وما قمت به طوال حياتي".

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات مدرب الميرنجي السابق تشير إلى أنه سيعود إلى التدريب مرة أخرى، وربما يكون هذا قبل نهاية الموسم الحالي.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها زين الدين عن مستقبله، بعد رحيله عن ريال مدريد واستقالته منذ 102 يوم، بعد فوزه باللقب الأوروبي الثالث على التوالي مع الفريق الملكي.
زيدان يعلن قرارا جديدا بشأن مستقبله التدريبي




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