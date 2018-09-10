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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء معتدلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افاد الراصد الجوي ان اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ترتفع قليلاً درجات الحرارة، وتستمر الأجواء معتدلة نهاراً، مائلة للبرودة ليلاً، ويستمر ظهور السحب المختلفة، ويحتمل تساقط امطار خفيفة، خاصة في النصف الاول من يوم الاثنين.


وترتفع درجات الحرارة بصورة ملحوظة تدريجية من الاربعاء وحتى الجمعة، على اثر سيطرة مرتفع علوي مداري مرفق بكتلة حارة جداً، ومؤقتة على السطح، لترتفع الحرارة الخميس والجمعة الى ما بين 32-34 في القدس، ثم تعود للانخفاض الملحوظ مطلع الأسبوع المقبل.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء معتدلة




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