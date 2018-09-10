الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, معتدلة,

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اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...
أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...
يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...
اكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة على حجم النشاط السياحي الكبير...
أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا...
اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار...
صادقت الكنيست ، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي...
نظمت امس في البيت العربي بمدريد ندوة وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم...
صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...
توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...