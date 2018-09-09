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المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تكرم معلميها ممن أدوا فريضة الحج



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت الثانوية الشاملة في كفر قاسم بعد ظهر اليوم الأحد 9-9-2018 بتكريم   المعلمين والمعلمات ممن حجوا بيت الله لهذا العام.


 وهؤلاء الحجاج هم: الأستاذ عاطف عامر ، المعلمة إيناس عيسى ، المعلمة رندة حلايقة والسيد نضال عيسى سكرتير المدرسة والسيد زياد عامر آذن المدرسة.
بدأ حفل التكريم بتناول المعلمين والمعلمات وجبة الغداء.
 
بعدها جاءت كلمة   قصيرة  لمدير المدرسة الدكتور إياد عامر الذي بارك للحجاج وتمنى لهم الفلاح والتوفيق في الحياة والدنيا، وشدد على أهمية تعزيز الجانب الديني والاجتماعي في المدرسة بين الطلاب وطاقم المدرسة.

 وفي الختام قامت المعلمة منصورة والمعلمة سونيا عيسى من طاقم التربية الاجتماعية بتوزيع هدايا على المعلمين والمعلمات من حجاج بيت الله .
 




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