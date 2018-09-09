في اجتماع تشاوري لعائلة سليمان في قرية المشهد تقرر ترشيح رئيس المجلس السابق وجيه سليمان للرئاسة مرة اخرى بعد ان شغل المنصب عام 2008 حتى عام 2013 .

وفي حديث مع وجيه سليمان قال:"بعد ان شغلت منصب رئيس المجلس المحلي من عام 2008 حتى 2013 وعملت جاهدا حينها للمشهد اولا واهلي في المشهد ثانيا حيث خدمت المشهد وعملت على بناء الارض وبناء الانسان , في الفترة التي شغلتها عام 2008 عانيت كثيرا بسبب الحالة المادية والديون التي تراكمت على المجلس في حينه , استلمت المجلس بدين ما يقارب ال75 مليون شيقل , وبعد عمل وجهد مع الوزارات قمنا بتقليص الديون , وبعد عناء وافقت الوزارة على خطة اشفاء عام 2012 بعد تعب مني ومن شركائي في المجلس في حينه , وقامت بتعيين لجنة خاصة ممثلة بمحاسب المجلس ومحاسب مرافق ومحامي المجلس ومراقب خارجي من الوزارة ونجحنا بتقليص الدين , وفي عام 2013 سلمت المجلس للرئيس الحالي بدين 20 مليون شيقل فقط ومن هنا اشكر شركائي ".وأضاف سليمان:"قمنا بعدة مشاريع منها بنايات ونوادي رياضية وقضية المتناس ومدرسة اعدادية بالاحراش وقمنا بالموافقة على مقبرة بمساحة 12 دونم وترميمات للمدارس وروضات بالاضافة لمؤسسة الام والطفل وكذلك كان عدة مشاريع بقضية الشوارع والبنى التحتية , هذا ما استطعت ان افعله رغم الوضع المادي الصعب حينها , اضافة الى قضية التعليم حيث قمت باعادة الطلاب من مدارس الرينة والناصرة وكفركنا للمشهد بالتعاون مع مدير قسم التربية والتعليم احمد سليمان وبقي طلاب المشهد فيها وتوصلنا مع ادارة المدرسة الشاملة بقضية اعطاء طلابنا نسبة بجروت وصلت ل87% وكان معدل عال جدا ".واردف سليمان:"المشهد ينقصها الكثير , من تخطيط خوارط هيكلية , توسيع المنطقة الشرقية , سنعمل على اعادة 50 دونم قرب المدرسة ب للازواج الشابة".وحول تطلعاته المستقبلية قال وجيه سليمان:"ينقص المشهد الكثير , المطلب الاساسي هو الشباب والتعليم , والثقافة والتعليم اللامنهجي ,قمنا ببناء مشاريع ويجب ان نشغلها , ان كان ذلك مشاريع رياضية او ثقافية وتربوية وفنية , بالاضافة للازواج الشابة وتوسيع المسطح , سلمت رئيس المجلس خارطة على بناء مكتبة عامة لكن للاسف الشديد لم يقوم به , يجب ان نحتوي الشباب ونعيدهم للمشهد ومشاريع المشهد ,الشباب بحاجة لاطر تحتويها افضل من الذهاب لاماكن غير مرغوب بها من عنف ".اما حول ازمة السير مدخل المشهد قال :"في حال عودتي للمجلس المحلي ساتواصل على الفور مع وزارة المواصلات لايجاد حلول مع مهندسين مختصين بقضية السير والشوارع , للاسف الشديد الدوار التي يقومون ببنائه لم يقدم الحلول , ساعمل على حل جذري وتسريع العمل في شارع 77 وانهاء العمل في الجسر من اجل تخفيف ازمة السير".وقال وجيه سليمان:"المشهد بعيدة عن الرياضة , سنعمل على بناء اطر رياضية لاحتواء شبابنا , المشهد بها مواهب رياضية , سنعمل على بناء اماكن تحوي هذه المواهب , لنكون مثلنا مثل باقي البلدات".كما ووجه سليمان رسالة لجميع المرشحين في المشهد قائلا:"علينا ان نتحلى بالاحترام وان تكون منافسة شريفة , ونتنافس من سيخدم المشهد اكثر , كما واتوجه لهم لاحترام الاخر والرأي الاخر وان لا نستعمل اساليب سلبية وان يظهر كل مرشح برنامجه الانتخابي ".وعقب سليمان على استطلاعات الرأي التي تشير انها سيحظى باعلى نسبة وسيعود للمجلس المحلي :" نبعت الثقة من تجربتهم لي في 2008 حيث عاملت الجميع كاهلي واخوتي , المواطن يريد سياسة الباب المفتوح وهذا ما قمت به , حينها قدمت ما استطيع , اتوجه للجميع للالتفاف حول وجيه سليمان وان يقدموا لي فرصة اخرى لاكمال المشاريع , في حينها لم املك عصا سحرية لاقوم بتغيير في 5 سنين فقط , لكن قمت بجهد كبير وان شاء الله في ال5 سنوات القادمة ساكمل المشاريع".