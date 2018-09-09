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راتب رونالدو الخيالي أكثر من مجموع رواتب 75 لاعباً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحصد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو 31 مليون يورو سنوياً رفقة ناديه الجديد، أكثر من 14 نادياً في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. 



رونالدو أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم الإيطالية بانتقاله هذا الصيف إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في صفقة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليون.


وبحسب صحيفة La Gazzetta dello Sport فإن رونالدو يكسب 4 أضعاف ما يحصده نادي إمبولي على سبيل المثال.


انتقال البرتغالي إلى الدوري الإيطالي كأحد أهم اللاعبين في العالم انعكس بشكل ما على ما يحصده رونالدو كراتب سنوي.


العقد الذي وقعه رونالدو رفقة يوفنتوس، يحمل السيدة العجوز تكلفة تقترب من 60 مليون يورو سنوياً. وهو الرقم الذي يتجاوز إجمالي رواتب أكثر من 14 نادياً من أصل 19 في الدوري الإيطالي.


إلى جانب سالف الذكر إمبولي، يحصل رونالدو على راتب  أكثر من مجموع رواتب أندية سبال دي فيرارا (21 مليون يورو)، كييفو فيرونا (21 مليون يورو) ، فروزينوني (22 مليون يورو)، بارما (23 مليون يورو)، أودينيزي (26 مليون يورو)، أتالانتا (27 مليون يورو)، جنوى (29 مليون يورو)، كالياري (29 مليون يورو)، ساسولو (30 مليون يورو)، بولونيا (34 مليون يورو)، سامبدوريا (36 مليون يورو)، فيورنتينا (37 مليون يورو) وتورينو (43 مليون يورو).


والحقيقة أن راتب رونالدو لا يقارن بأي راتب آخر في الدوري الايطالي. فالنجم الذي يأتي في المركز الثاني هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين يفصله عن رونالدو 21.5 مليون يورو. رونالدو جرد هيغواين من لقبين بوصوله إلى الـ «بيانكونيري» الأول هو الأغلى في تاريخ الدوري الايطالي عندما انتقل من نابولي إلى يوفنتوس عن طريق الشرط الجزائي (90 مليون يورو). والثاني هو أعلى راتب في الدوري الايطالي.


ومع ذلك، كان هناك مكافأة لهيغواين، حيث سمح له الانتقال إلى إي سي ميلان مع زيادة راتبه بمقدار 2 مليون يورو سنوياً عما كان يتقاضاه في تورينو.


من الواضح أن إدارة يوفنتوس لا تهتم بحجم الأموال التي كلفها رونالدو لخزينة النادي بقدر ما تصب جل تركيزها  لكنها تصب كامل تركيزها على قيادة الفريق إلى أول لقب أوروبي له منذ عام 1996.




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