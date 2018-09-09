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طريقة بسيطة للوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدماغية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثبت خبراء مركز البحوث في مستشفى القديس ميخائيل بكندا، أن المواد الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة (مثل زيت الزيتون) تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.



ويفيد موقع MedicalXpress الذي نشر الخبر، بأن بروتين بلازما الدم المسمى Apolipoprotein A-IV / ApoA-IV، يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أظهر العلماء أن "ApoA-IV" هو عامل يكبح نشاط الصفائح الدموية التي تلعب الدور الأساسي في الأمراض التي تؤثر في عمل القلب والأوعية الدموية.


واتضح أن "ApoA-IV" يحجب الغشاء البروتيني Glycoprotein الذي يساهم في تكوين الصفائح، والتي بدورها تساعد على تخثر الدم مسببة انسداد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى حدوث الجلطات والموت.


ويسهل "ApoA-IV" تدفق الدم مباشرة بعد تناول الطعام الغني بالدهون غير المشبعة. ويكون أكثر نشاطا في الليل وأقل نشاطا في الصباح. ووفقا للعلماء، فإن هذا يوضح سبب حدوث النوبات القلبية والجلطات الدماغية بعد الاستيقاظ. وينوي العلماء الاستمرار في البحث في هذا المجال من أجل تطوير أساليب أكثر فعالية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.




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