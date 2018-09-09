اعتبارًا, من, منتصف, الليلة:, طوق, أمني, شامل, على, الضفة, الغربية, وإغلاق, المعابر, مع, قطاع, غزة,

اعلن الجيش الاسرائيلي انه عشية حلول رأس السنة العبرية الجديدة، مساء اليوم، سيُفرض اعتبارًا من منتصف الليلة طوق أمني شامل على الضفة الغربية، كما سيتم إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. وسيُرفع الطوق في منتصف ليلة الثلاثاء - الاربعاء القادمة.

ويشار إلى أن طوقًا مماثلا سيُفرض على المناطق الفلسطينية خلال يوم الغفران من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء 17.9.2018 وسيتم رفعه في منتصف ليل الأربعاء-الخميس 19.9.2018.وكذلك خلال أيام عيد العرش (سوكوت) من منتصف ليل السبت-الأحد 22.9.2018 حتى يوم الاثنين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018وسيتم فرض الطوق ورفعه وإغلاق المعابر وفتحها وفقًا لتقديرات الموقف الأمني. وخلال جميع الأعياد لن يتم فرض طوق على المناطق الصناعية في الضفة الغربية.