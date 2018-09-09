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3 مرشحين يتنافسون على رئاسة مجلس جسر الزرقاء



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يتنافس على رئاسة مجلس جسر الزرقاء المحلي للانتخابات القريبة المزمع تنظيمها يوم 30/10/2018 ثلاثة مرشحين وهم الرئيس الحالي للمجلس مراد عماش وعز الدين عماش وسهيل حمدان جربان.



هذا وقد انطلقت الاجواء الانتخابية في بلدة جسر الزرقاء ، بحيث افتتحت المقرات الانتخابية وبدات الاجتماعات مع الاهالي في البلدة من قبل المرشحين الثلاثة.




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