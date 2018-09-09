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المهاجم محمد غدير يوقع اتحاد ابناء سخنين



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انضم بشكل نهائي المهاجم محمد غدير الى صفوف اتحاد ابناء سخنين .



تم التوقيع مع الفريق على عقد يلعب بموجبه لموسمين في صفوف الفريق السخنيني.




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