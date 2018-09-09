المهاجم, محمد, غدير, يوقع, اتحاد, ابناء, سخنين,

تم التوقيع مع الفريق على عقد يلعب بموجبه لموسمين في صفوف الفريق السخنيني.

تابعونــا

منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى 2018-12-16 | 13:11:44 للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...

تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع 2018-12-08 | 20:24:31 تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...

بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية 2018-12-05 | 11:43:19 شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...

نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة 2018-12-03 | 09:56:33 أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...

بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم 2018-11-27 | 11:50:37 انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها...

هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا 2018-11-20 | 23:59:58 لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب...

خيبة أمل في سخنين:النجم فراس مغربي ينهي الموسم بدافع الاصابة 2018-11-20 | 15:00:24 تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر...

عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين 2018-11-18 | 14:19:02 توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان...

صدمة في سخنين - غياب فراس مغربي شهر ونصف بدافع الاصابة 2018-11-15 | 13:37:34 تلقى فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا , خبر اصابة اللاعب النجم فراس مغربي...