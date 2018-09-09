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مصرع رئيس وزراء أبخازيا فور عودته من دمشق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي رئيس وزراء جمهورية أبخازيا "غينادي غاغوليا"، مصرعه في حادث سير وقع في أبخازيا ليلة السبت، وفق ما أفادت إدارة رئاسة الجمهورية.



وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته إلى عاصمة بلاده بعد قيامه بزيارة إلى سوريا.


وكان غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، قد شغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي. ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.




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