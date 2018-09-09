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الشيخ عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت عائلة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان: "إنه تعرض للتنكيل والاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل قوات "النحشون".



وأضافت العائلة نقلاً عن الأسرى الذين رافقوا الشيخ عدنان خلال نقله إلى محكمة "سالم" عبر ما يسمى بـ"البوسطة": "إن قوات الاحتلال نقلت الشيخ عدنان في قسم "البوسطة" المخصصة للمعتقلين الجنائيين طوال فترة النقل التي استمرت ثمانية أيام، دون مراعاة لكونه مضرب لليوم الثامن على التوالي".


وحملت عائلة الشيخ عدنان الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بأن تقف عند مسؤولياتها وأن تعمل على تسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الاسرى أثناء تنقلهم إلى المحاكم.


وكان الشيخ عدنان أعلن إضرابه عن الطعام في الثاني من سبتمبر الحالي احتجاجا على استمرار اعتقاله وظروف نقله وباقي الأسرى عبر "البوسطة".




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