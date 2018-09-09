غزة:, بدء, العد, التنازلي, لتوقف, المولدات, الكهربائية, في, المشافي,

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، من توقف المولدات الكهربائية في مرافقها ومستشفياتها في قطاع غزة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة عن "بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبرى مستشفيات قطاع غزة؛ جراء تفاقم أزمة الوقود".ولفت القدرة إلى أنه "لا يوجد تجاوب من مختلف الجهات حتى اللحظة".