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2018-12-19 06:43:00
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2018-12-19 06:15:36
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2018-12-18 23:09:00
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2018-12-18 19:09:49
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2018-12-18 17:22:38
يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس
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2018-12-18 17:39:41
نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي
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2018-12-18 15:00:00
شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان
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صغار السلاحف ضحية للجشع البشري!
2018-09-09 09:09:10
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صغار السلاحف ضحية للجشع البشري!
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