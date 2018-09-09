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اكتشفي علاج صيني نباتي لخسارة الوزن الزائد



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وجد علماء من مركز هلمهولنز للأبحاث في ​ميونيخ​ مادة نباتية تستخدم في ​الطب الصيني​، وتعد من أنجح الوسائل المكتشفة حديثا في مكافحة السمنة من دون أضرار.



ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، أن مادة السيلاسترول المصنعة في الصين وتستخدم في العلاج التقليدي الصيني، تساعد على التخلص من السمنة عبر التحكم بمراكز الشهية في الدماغ.


وأجرى الباحثون دراستهم على الفئران التي زودت بمادة السيلاسترول ولوحظ انخفاض وزنها بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط. فالسيلاسترول يقوي ويركز حساسية الليبتين ويعزّز الشعور بالشبع.


كما وجد العلماء أن هذه المادة تنشط مراكز الشبع في الدماغ، وتساعد على التحكم بالوزن وتخفضه بسرعة كبيرة بحسب الجرعة التي يتناولها الإنسان.




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