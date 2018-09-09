"الموناليزا", كانت, مصابة, بمرض, خطير, قبل, أن, يرسمها, ليوناردو, دا, فينشي,

توصل ​علماء روماتيزم​ ومتخصصون في الغدد الصماء فحصوا اللوحة الشهيرة "​الموناليزا​"، والتي رسمها النحات الإيطالي ​ليوناردو دا فينشي​، إلى أن المرأة الغامضة عانت من آفات جلدية وتورم نتيجة لاضطراب ​الدهون​ و​أمراض القلب​. ولكن تحليلاً جديداً بيّن أخيراً أن قصور ​الغدة الدرقية​ ربما كان مسؤولاً عن سمات وجهها المميزة، كما تُظهر يداها في اللوحة علامات التورم، ويبدو شعرها رقيقاً.

ولا يُعرف سوى القليل عن حياة ليزا غيرارديني، النبيلة الإيطالية التي يُعتقد أنها موضوع لوحة ليوناردو دا فينشي.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار خبراء طبيون إلى صفرة بشرتها، التي قد تكون ناجمة عن تضخم الغدة الدرقية، الذي يظهر على شكل ورم في العنق.وقال الباحثون: "من المحتمل أن تكون قد عانت من التهاب الغدة الدرقية الحاد، إلى أن وصلت إلى مرحلة مزمنة من قصور الغدة الدرقية".