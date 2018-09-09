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روحاني: أمريكا تبعث لنا رسائل لبدء المفاوضات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستمرار بإرسال رسائل خاصة لإيران عبر وسطاء لبدء المفاوضات بين الدولتين.وجاء تصريح روحاني خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي.



وقال الرئيس روحاني "يحاولون من جانب الضغط على الشعب الإيراني ومن جانب آخر يبعثون لنا برسائل يوميا من خلال وسائل مختلفة بضرورة أن نأتي ونتفاوض معا".وجدير بالذكر، أن عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران تأتي على مرحلتين، تدخل أولاهما حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في تشرين الثاني القادم.


وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات: حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو بسندات حكومية إيرانية. حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.




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