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عفيفي في إجتماع نسائي: المرأة نصف المجتمع ويجب إعطائها حقها في التمثيل السياسي



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أقيم عصر يوم الجمعة في الحي الشرقي في الناصرة إجتماع إنتخابي للمرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي حيث إلتقى نساء المدينة والحي الشرقي وطرح نقاط متنوعة للنقاش.

في صلب هذه النقاط 5 قضايا وهي: مضاعفة عدد الحاصلين علىبجروت كامل في المدارس البلدية، بناء بنية تحتية صحيحة تتلائم مع متطلبات مدينة الناصرة بما فيها موضوع المواصلات والحيز العام للمشاة، ربط الأحياء من خلال برامج مشتركة ، قضايا الارض،المسكن وتوسيع مسطح المدينة، فرض الامان على الشارعالنصراوي.

 

افتتح عفيفي حديثه للمرأة النصراوية قائلا: المرأة هي نصف المجتمع وهي صاحبة القرار، يجب إعطائها حقها في التمثيل السياسي في السلطات المحلية والمؤسسات الجماهيرية العربية وعليه قمت بدعوة كافة الأحزاب إلى تبني مبادرة الجمعيات النسوية لزيادة التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية، على الناصرة ان تشكل نموذجاً للبلدات الاخرى ليس فقط في موضوع التمثيل النسائي إنما في كافة القضايا والمجالات."

 

واضاف عفيفي:" بهذا الحضور المهيب أنا متأكد اننا فقط ننتظر يوم الانتخابات لحسم القرار ولقيادة الناصرة الى التغيير المطلوب في كافة المجالات، الناصرة ستصنع مستقبلها بأيديها وسنقود سويا مسيرة جديدة تكون نتيجتها ازدهار اقتصادي تربوي وثقافي لانه الناصرة بتستاهل اكثر في كافة المجالات، تستاهل أكثر في التربية والتعليم، تستاهل أكثر في الأمن والأمان، تستاهل أكثر في الثقافة، تستاهل وضع اقتصادي أفضل، تستاهل كل خير وكل ما هو طيب لأهل المدينة."

 

" أدعوا الجميع إلى التعامل سويا بالأحترام المتبادل، الإنتخابات هي مرحلة زمنية لتحديد فكرنا ووجهة مدينتنا، لكل شخص إرداته وفكره الخاص به علينا في هذه اللحظة المصيرية في تاريخ الناصرة الترفع عن المواضيع الهامشية والتركيز على ما هو اساسي، مصلحة الناصرة ومستقبلها."

 





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