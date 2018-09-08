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إدارة برشلونة الغاضبة تعقد جلسة مع بيكيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تنوي إدارة برشلونة، عقد جلسة خاصة مع جيرارد بيكيه، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة بعض الملفات، حول حياته الشخصية.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بعض تصرفات بيكيه، تسببت في غضب إدارة النادي، وكان أبرزها مشاركته في إنتاج فيلم القرار الوثائقي لأنطوان جريزمان، الذي أعلن خلاله الفرنسي رفض عرض برشلونة، والبقاء مع أتليتكو مدريد.

وأضافت الصحيفة: "مخالفة بيكيه لقوانين السير واستخدام الدراجة الكهربية بدون رخصة، التي وضعته في أزمة جديدة، بالإضافة لوجود أضرار جسدية له، من بين الأمور التي ستتم مناقشتها".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض المسؤولين في البارسا، يشعرون بالغضب من بيكيه، بسبب زيارة نيمار دا سيلفا، غرفة خلع ملابس برشلونة، وفي نفس اليوم، ظهوره مع المدافع في لعبة البوكر، رغم أن البرازيلي لديه صراع قضائي مع النادي.

وتابعت: "بخصوص مبادرته التجارية المتعلقة بالتنس، لا يوجد أي اعتراض، طالما يعمل بطريقة تتوافق مع الالتزامات المهنية، كما يحدث الآن".

وأفادت الصحيفة، بأن الإدارة تسعى لحسم كل هذه الأمور، خاصًة وأن بيكيه ضمن قادة الفريق، وهذه الأزمات تضر بصورة النادي.
إدارة برشلونة الغاضبة تعقد جلسة مع بيكيه




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