تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |  2018-12-18 10:27:38 كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف |  2018-12-18 10:15:15 اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين |  2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جبهة البعنة تقرر التحالف مع البيت البعناوي ودعم مرشحها للرئاسة مصطفى حصارمة



  |     |   اضافة تعليق



بأجواء وحدوية مسؤولة، قررت جبهة البعنة الديمقراطية في اجتماع كادرها مساء أمس الجمعة، التحالف مع قائمة "البيت البعناوي" ودعم مرشحها لرئاسة السلطة المحلية مصطفى حصارمة.

هذا وقدّم عضو قيادة الفرع عارف عابد بيان تلخيصي نيابة عن لجنة المفاوضات وما توصّلت إليه من نتائج بعد سلسلة لقاءات مع قوائم عضوية ومرشحين لرئاسة المجلس المحلي، مؤكِّدا أن الجبهة دعت في بيان لها قبل ستة أشهر قوائم العضوية وشخصيات في القرية لبناء أوسع تحالف وتشكيل قائمة عضوية تحالفية من أجل مصلحة القرية وتطورها.
ثم دار نقاش مستفيض شارك فيه العشرات من الرفاق واتُّخذت مجموعة قرارات في صلبها تأييد الجبهة لمرشح الرئاسة مصطفى حصارمة، ومواصلة العمل على توسيع قاعدة القائمة التحالفية (الجبهة - البيت البعناوي) ودعوة الأهالي للالتفاف حول التحالف، من أجل مصلحة القرية وازدهارها.

 





كلمات متعلقة

جبهة, البعنة, تقرر, التحالف, مع, البيت, البعناوي, ودعم, مرشحها, للرئاسة, مصطفى, حصارمة,

تابعونــا

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35

تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50

لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف 2018-12-18 | 10:27:38

عقد يوم الأحد الموافق 16/12/2018، تحت رعاية قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل...

اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين 2018-12-18 | 10:15:15

جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا...

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03

تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...

سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال 2018-12-18 | 09:11:15

اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين...

جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم 2018-12-18 | 08:53:27

أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل...

مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت 2018-12-18 | 08:31:52

أعطب مستوطنون فجر اليوم، مركبات للمواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت. وأفادت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية فتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةاصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققبرجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانجبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجرفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسأمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com