جبهة, البعنة, تقرر, التحالف, مع, البيت, البعناوي, ودعم, مرشحها, للرئاسة, مصطفى, حصارمة,

بأجواء وحدوية مسؤولة، قررت جبهة البعنة الديمقراطية في اجتماع كادرها مساء أمس الجمعة، التحالف مع قائمة "البيت البعناوي" ودعم مرشحها لرئاسة السلطة المحلية مصطفى حصارمة.



هذا وقدّم عضو قيادة الفرع عارف عابد بيان تلخيصي نيابة عن لجنة المفاوضات وما توصّلت إليه من نتائج بعد سلسلة لقاءات مع قوائم عضوية ومرشحين لرئاسة المجلس المحلي، مؤكِّدا أن الجبهة دعت في بيان لها قبل ستة أشهر قوائم العضوية وشخصيات في القرية لبناء أوسع تحالف وتشكيل قائمة عضوية تحالفية من أجل مصلحة القرية وتطورها.ثم دار نقاش مستفيض شارك فيه العشرات من الرفاق واتُّخذت مجموعة قرارات في صلبها تأييد الجبهة لمرشح الرئاسة مصطفى حصارمة، ومواصلة العمل على توسيع قاعدة القائمة التحالفية (الجبهة - البيت البعناوي) ودعوة الأهالي للالتفاف حول التحالف، من أجل مصلحة القرية وازدهارها.