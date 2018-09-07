تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمين عام المدارس الأهلية الأب عبد المسيح فهيم ل"الصنارة": حققنا جزءًا من مطالب مدارسنا ولا نزال نطالب بالمساواة



  |     |   اضافة تعليق



أكد الاب عبد المسيح فيهم الأمين العام للمدارس الأهلية في البلاد في حديث ل"الصنارة" أمس الخميس ان المدارس الأهلية لا تزال تطالب بالمساواة رغم تحقيق وإنجاز عدد من مطالبها خلال السنتين الماضيتين منذ الإضراب الشامل.وقال في حديثه :" إن مطالبنا ليست مالية فقط بل هي تتوزع على ثلاثة اتجاهات هي المساواة في النظم التعليمية وفي حقوق الطلاب وحقوق المعلمين. ففي مجال النظم نحن نطالب بشمل مدارسنا ضمن مشروع "أفق جديد" وفي حقوق الطلاب نطالب بشمل طلابنا ضمن مشروع حصص التقوية والمناهج والميزانيات أما ما يتعلق بحقوق المعلمين فعلى سبيل المثال نطالب بالإعتراف بإحتساب أيام المرضية للمعلمين في مدارسنا أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية. وعليه ممكن ان نقول ان مدارسنا حققت الكثير  لكنها لم تحقق كل ما تريده أو تطالب به أو كل ما تستحقه ولا يزال أمامها الكثير ايضًا حتى تصل الى المساواة مع بقية المدارس الرسمية في البلاد".


وكان الأب عبد المسيح وجه رسالة وجهها الى طواقم المعلمين واى الطلاب في المدارس الأهلية قال فيها :" اناشدكم جميعا تعزيز الانتماء بدوائره المختلفة، انتماء للعائلة وللمدرسة ولبلادنا التي نعتز بترابها. فمنها ولدنا جسديا وعقليا وروحيا، ولها ندين بالولاء ونعد بالعمل والتضحية لرفعة الجميع. اننا نعيش بكل فخر واعتزاز في مجتمع ابائنا واجدادنا ونتحدث بلغتهم، ونحب الجميع دون استثناء وبغض النظر عن جنسهم أو دياناتهم، ونؤمن بان رفعتنا وتطورنا من رفعة مجتمعنا واهلنا ومدارسنا. واقترح على الجميع بان يكون "الانتماء" موضوع العام لنتداوله بالبحث والدراسة والنقاش والفعاليات المختلفة. ان تبادل الآراء والأفكار بين المدارس المختلفة يساعد في دعم موقفنا وإبراز هويتنا على أفضل وجه".

وأضاف:" اعلمكم اننا مازلنا في تواصل مستمر مع جميع المسؤولين في وزارة المعارف لإزالة الفجوة الموجودة في النظم التعليمية وحقوق الطلاب والمعلمين، علما بأن المسؤولين في الوزارة في تواصل مع الأمانة العامة للمدارس الكنسية المسيحية وهم يشيدون بالمستوى الأخلاقي التربوي التعليمي الذي تحصله مدارسنا، خاصة وبعد أن زار السيد شموئيل ابواف، المدير العام لوزارة المعارف، السنة الماضية، مدارسنا المختلفة مما زاد من أعجابه وتقديره ودعمه، املين ان نتقدم في هذا المجال".
أمين عام المدارس الأهلية الأب عبد المسيح فهيم ل"الصنارة": حققنا جزءًا من مطالب مدارسنا ولا نزال نطالب بالمساواة




كلمات متعلقة

أمين, عام, المدارس, الأهلية, الأب, عبد, المسيح, فهيم, ل"الصنارة":, حققنا, جزءًا, من, مطالب, مدارسنا, ولا, نزال, نطالب, بالمساواة,

تابعونــا

زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم 2018-12-14 | 07:36:39

الاعتداء المسلح على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ في فرنسا، والذي يضاف الى...

د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية 2018-12-14 | 10:24:46

حصل قسم العلاج المكثف في المستشفى الفرنسي في الناصرة, مؤخراً, على المرتبة...

فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية 2018-12-14 | 10:18:36

الشمندر أو البنجر هو أحد النباتات الجذرية المزهرة، ويتوفر منه نوعان؛ الأول...

ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي 2018-12-14 | 10:16:17

من يهتم بمجال الإعلام في البلاد يلاحظ في الآونة الاخيرة ان هناك اهتماما ملحوظا ...

عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة 2018-12-14 | 10:12:54

دعا عضو الكنيست, ايتسيك شمولي من حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني" الجمهور الى...

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية 2018-12-12 | 09:32:16

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. مُقرفصٌ على حجرٍ فوقَ تلّةٍ علياء. ترجّلَ غيمٌ...

المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد 2018-12-07 | 08:21:41

بين نشاط امني "لفترة محدودة" ضد انفاق هجومية حفرها " حزب الله "في منطقة الشمال...

د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها 2018-12-07 | 10:38:54

"في العام 2012 سافرت مع محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة الى مولدوڤا وهناك اجتمعنا مع...

د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية 2018-12-07 | 10:35:08

"تتجه الأنظار في فرنسا بشكل عام وفي العاصمة باريس بشكل خاص, الى ما ستؤول اليه...

الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ 2018-12-06 | 12:27:58

حمادة فراعنة سمٌّ سياسي زاحف قدمته الولايات المتحدة عبر مشروع قرارها إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان دبمونا عمال . عرب طعن بدو ارهاب امريكا حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار الشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة راهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةمصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com