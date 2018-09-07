أكد الاب عبد المسيح فيهم الأمين العام للمدارس الأهلية في البلاد في حديث ل"الصنارة" أمس الخميس ان المدارس الأهلية لا تزال تطالب بالمساواة رغم تحقيق وإنجاز عدد من مطالبها خلال السنتين الماضيتين منذ الإضراب الشامل.وقال في حديثه :" إن مطالبنا ليست مالية فقط بل هي تتوزع على ثلاثة اتجاهات هي المساواة في النظم التعليمية وفي حقوق الطلاب وحقوق المعلمين. ففي مجال النظم نحن نطالب بشمل مدارسنا ضمن مشروع "أفق جديد" وفي حقوق الطلاب نطالب بشمل طلابنا ضمن مشروع حصص التقوية والمناهج والميزانيات أما ما يتعلق بحقوق المعلمين فعلى سبيل المثال نطالب بالإعتراف بإحتساب أيام المرضية للمعلمين في مدارسنا أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية. وعليه ممكن ان نقول ان مدارسنا حققت الكثير لكنها لم تحقق كل ما تريده أو تطالب به أو كل ما تستحقه ولا يزال أمامها الكثير ايضًا حتى تصل الى المساواة مع بقية المدارس الرسمية في البلاد".

وكان الأب عبد المسيح وجه رسالة وجهها الى طواقم المعلمين واى الطلاب في المدارس الأهلية قال فيها :" اناشدكم جميعا تعزيز الانتماء بدوائره المختلفة، انتماء للعائلة وللمدرسة ولبلادنا التي نعتز بترابها. فمنها ولدنا جسديا وعقليا وروحيا، ولها ندين بالولاء ونعد بالعمل والتضحية لرفعة الجميع. اننا نعيش بكل فخر واعتزاز في مجتمع ابائنا واجدادنا ونتحدث بلغتهم، ونحب الجميع دون استثناء وبغض النظر عن جنسهم أو دياناتهم، ونؤمن بان رفعتنا وتطورنا من رفعة مجتمعنا واهلنا ومدارسنا. واقترح على الجميع بان يكون "الانتماء" موضوع العام لنتداوله بالبحث والدراسة والنقاش والفعاليات المختلفة. ان تبادل الآراء والأفكار بين المدارس المختلفة يساعد في دعم موقفنا وإبراز هويتنا على أفضل وجه".وأضاف:" اعلمكم اننا مازلنا في تواصل مستمر مع جميع المسؤولين في وزارة المعارف لإزالة الفجوة الموجودة في النظم التعليمية وحقوق الطلاب والمعلمين، علما بأن المسؤولين في الوزارة في تواصل مع الأمانة العامة للمدارس الكنسية المسيحية وهم يشيدون بالمستوى الأخلاقي التربوي التعليمي الذي تحصله مدارسنا، خاصة وبعد أن زار السيد شموئيل ابواف، المدير العام لوزارة المعارف، السنة الماضية، مدارسنا المختلفة مما زاد من أعجابه وتقديره ودعمه، املين ان نتقدم في هذا المجال".