أظهر فحص اجراه مجلس الاستهلاك ان 53% من طلاب المدارس الابتدائية يحملون حقائب مدرسية أثقل من المسموح به. وقد شمل هذا الفحص 300 طالب ابتدائي من ست مدن كبرى في البلاد وذلك في أعقاب شكاوى الاهالي ومطالبتهم بفحص وزن الحقيبة ومدي ملاءمتها لحجم ووزن الطالب، حيث قام مجلس الاستهلاك بوزن الطالب والحقيبة ، كل على حدة وتم تحديد وزن الحد الاقصى للحقيبة (مع الكتب) المسموح به للطالب ان يحمله على ظهره قياسا مع وزنه.

وبينت نتيجة الفحص ان 53% من الطلاب يحملون حقائب بوزن أعلى من المعدل المسموح بحيث كانت نسبة الزيادة (الشذوذ) لدى طلاب صفوف الاوائل 72% ولدى طلاب صفوف الثواني والثوالث 64% وطلاب صفوف الروابع 60% ولدى طلاب الصفوف العليا في المدارس الابتدائية كانت نسبة الزيادة 28%. وقد كانت أثقل حقيبة تم و زنها بوزن 11 كغم حملها طاب الصف الثاني الذي لم يتعد وزنه 28كغم أي أنها تعادل 39.3% من وزنه ، علماً انّ تعليمات منشور وزارة المعارف من عام 2002 تقول بان وزن حقيبة طالب المدرسة الابتدائية يجب الاّ تتعدى نسبة 15% من وزن الطالب.حول هذا الموضوع وفيما اذا كان وزن الحقيبة الزائد يلحق اضراراً بصحة الطالب الابتدائية وبالتحديد اذا كان يضر بنمو الطفل او يؤدي الى اعوجاج في عموده الفقري او كتفيه أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور فراس ملحم اخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، الذي يعمل طبيباً كبيراً في مستشفى رابين (بيلينسون) في بيتح تكفا والمستشفي الايطالي (العائلة المقدسة) في الناصرة."الصنارة": هل وزن الحقيبة الزائد لطلاب الصفوف الدنيا يسبب لهم آلاما في الظهر والاكتاف ويلحق الضرر بالعمود الفقري؟د.ملحم: الاطفال في سن الصفوف الدنيا يعانون بشكل عام من أوجاع في الركبتين ومن آلام في العظام تستمر حتى فترة المراهقة. هذه الآلام ناتجة عن ما يسمى النمو (آلام النمو) في العظام و لكن الكثيرين من الأهالي يعتقدون ان هذه الآلام ناتجة عن الوزن الزائد للحقيبة المدرسية. وقد أجريت 69 دراسة عالمية لفحص هذا الامر حيث دلّت 67 دراسة عدم وجود علاقة بين الامرين، في حين دلت نتيجة دراستين انّ هناك شكوكًا بأن سبب آلام الظهر لدى الطلاب هو وزن الحقيبة الزائد. بمعنى انه لم يتم إثبات وجود علاقة بين آلام الظهر ووزن الحقيبة."الصنارة": ولكن هناك تعليمات تحدد نسبة وزن الحقيبة قياساً مع وزن الطالب!د.ملحم: بشكل عام يفضل أن يكون وزن الحقيبة ما بين 5% و 20% من وزن الطفل وليس اكثر من ذلك. فطفل بوزن 20 كغم يجب الاّ يزيد وزن حقيبته عن 4 كغم، علماً ان معظم حقائب الطلاب تكون اكثر من ذلك بكثير. وبالمقابل هناك اعتقاد او فكر يقول انّ حمل الحقيبة على الظهر فيه فائدة بحيث يساهم في تقوية الظهر والعضلات ولكن لغاية وزن معيّن ،كما ذكرت، وبشرط ان يتم حملها على الظهر بالشكل الصحيح."الصنارة": ما هي الطريقة المثالية لحمل الحقيبة؟د.ملحم: بعض الدول الاوروبية تنتج حقائب خاصة بشكل يكون الوزن كله على الأكتاف ولا تكون محمّلة على الظهر. كذلك هناك امكانيات لحقائب مع عجلات ولكن هذا النوع ليس عملياً في كل المجتمعات وفي كل الطرق والارصفة في مجتمعنا، ولكن اذا كانت الطرق الى المدرسة تتيح ذلك فإن هذا النوع أفضل من الحقائب على الظهر. في بعض الدول وربما في البلاد تم تبنّي طريقة إبقاء الكتب في المدرسة كي لا يضطر الطالب الى حملها ذهاباً واياباً الى ومن المدرسة."الصنارة": لنتأكد مرّة أخرى، هل يسبب وزن الحقيبة الزائد أي ضرر للظهر أو أي آلام؟د. ملحم: لم يثبت ان اوجاع الظهر لدى الأطفال سببه وزن الحقائب، ومن تجربتي يصلني اطفال في سن 12-11 سنة وجيل المراهقة مع أوجاع ظهر سببها حالات مرضية نابعة من النمو والتطور ومن بعض انواع الرياضة مثل الجمباز وكرة القدم او آلام النمو حيث يكون الطفل سليماً تماماً ولكن يعاني من اوجاع نابعة من النمو وعدم التناسق ما بين العضل والعظم. هناك ايضاً حالات تسمّى كسور جهد، ففي سن 13-11 سنة قد تحصل سطوح في فقرات العمود الفقري بسبب جهود وتدريبات رياضية معينة يقوم بها الطالب عدة مرات في الاسبوع، خاصة التي يكون فيها عبء كبير على الظهر، وفي هذا السن يكون عظم الاطفال ضعيفاً لانها فترة نمو ومنطقة النمو في العظام تكون فعّالة والعظم ضعيف فيحصل كسر في الفقرات مما يسبّب أوجاع الظهر."الصنارة": وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟د.ملحم: في هذه الحالة نوقفهم عن الفعاليات التي تستوجب الجهد لفترة نصف سنة او اكثر حتى يتم التئام السطوح او الكسور."الصنارة": الا يمكن أن يسبب وزن الحقيبة الزائد اعوجاجا في العمود الفقري؟د.ملحم: الاعوجاج في العمود الفقري يحصل في مراحل تطور الطفل الذي لديه أسباب وراثية واسباب تطورية او عاهات وأسباب خلقية مولودة في الفقرات نفسها ولكن ليس بسبب الحقيبة. فمعظم الأبحاث التي أجريت بيّنت ان الوزن الثقيل للحقيبة قد يسبب في بعض الحالات التعب او الأوجاع في الظهر ولكن لا يكون المسبب للمشاكل الجدية في العمود الفقري."الصنارة": هل واجهت حالات اوجاع ظهر او تمزق في اوتار الكتف بسبب وزن زائد حمله الطفل؟د.ملحم: صادفت الكثير من الحالات التي وصل فيها أهالي طلاب مع اولادهم وهم متأكدون ان سبب أوجاع الظهر هو الحقيبة الثقيلة . انا شخصياً لم اعارض الفكرة او اناقشهم في الأمر ولكن اعتماداً على الابحاث العالمية لا يوجد هناك جزم ان الحقيبة الثقيلة هي السبب، و فقط بحثان من اصل 69 بحثاً يشكّكان بأن وزن الحقيبة هو السبب، فيما تؤكد باقي الابحاث عدم وجود علاقة للحقيبة. ولكن رغم ذلك فإن القناعة السائدة في بلادنا وفي العالم ان الحقيبة الثقيلة تؤدي الى اوجاع ظهر، لأن الابحاث لم تقنع الناس بنتائجها."الصنارة": هل يستطيع الاهالي النوم مطمئنين بأن الحقيبة الثقيلة لن تعرقل عملية نمو أطفالهم؟د.ملحم: بالتأكيد، ومع ذلك يجب الا يزيد وزن الحقيبة عن 20% من وزن الطفل والابحاث اوصت بذلك، كما يجب ملاءمة الحقيبة ومواصفاتها لحجم ووزن الطفل ويفضل أن يكون الثقل على الاكتاف وليس على الظهر.