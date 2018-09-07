تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |  2018-12-19 13:28:13 الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة |  2018-12-19 13:30:01 مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو |  2018-12-19 12:47:29 شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها |  2018-12-19 12:39:57 رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا |  2018-12-19 12:32:03 أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكشف عن موعد كلاسيكو الذهاب في الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، عن موعد أول مباراة كلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم.


وقال تيباس، خلال تصريحاته لبرنامج El Transistor، على إذاعة أوندا سيرو، إن كلاسيكو الذهاب في الليجا، سيقام 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في الساعة 4:15 مساء بتوقيت إسبانيا (5:15 مساء بتوقيت السعودية)، على ملعب الكامب نو.

يُذكر أن هذا الموعد، لُعبت فيه مباراة كلاسيكو سابقة بين الفريقين، في 3 ديسمبر/كانون أول 2016، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وسجل الهدفين، لويس سواريز وسيرجيو راموس.

ويتقاسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة، صدارة ترتيب الليجا بعد مرور 3 جولات، برصيد 9 نقاط، ولكن فارق الأهداف يصب لصالح النادي الكتالوني.
الكشف عن موعد كلاسيكو الذهاب في الليجا




كلمات متعلقة

الكشف, عن, موعد, كلاسيكو, الذهاب, في, الليجا,

تابعونــا

مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة 2018-12-19 | 16:53:55

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...

كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال 2018-12-19 | 15:00:02

اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...

رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار 2018-12-19 | 14:10:00

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...

مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو 2018-12-19 | 13:30:01

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...

بوجبا مهدد بعقوبة من مانشستر يونايتد بوجبا مهدد بعقوبة من مانشستر يونايتد 2018-12-19 | 12:33:36

بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب...

تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو 2018-12-19 | 11:30:02

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...

ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو 2018-12-19 | 10:08:59

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...

ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح 2018-12-19 | 08:33:05

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...

العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2018-12-18 | 22:30:21

بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...

مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو 2018-12-18 | 19:22:55

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفمستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان محمد يوسف قدم مرشح رئاسة انتخابات كفر مندا اجتماع نسائي انتخابي قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com