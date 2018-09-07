الكشف, عن, موعد, كلاسيكو, الذهاب, في, الليجا,

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، عن موعد أول مباراة كلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم.

وقال تيباس، خلال تصريحاته لبرنامج El Transistor، على إذاعة أوندا سيرو، إن كلاسيكو الذهاب في الليجا، سيقام 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في الساعة 4:15 مساء بتوقيت إسبانيا (5:15 مساء بتوقيت السعودية)، على ملعب الكامب نو.يُذكر أن هذا الموعد، لُعبت فيه مباراة كلاسيكو سابقة بين الفريقين، في 3 ديسمبر/كانون أول 2016، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وسجل الهدفين، لويس سواريز وسيرجيو راموس.ويتقاسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة، صدارة ترتيب الليجا بعد مرور 3 جولات، برصيد 9 نقاط، ولكن فارق الأهداف يصب لصالح النادي الكتالوني.