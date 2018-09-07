التطورات الإقليمية الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في سوريا مع اقتراب موعد العملية العسكرية المرتقبة في منطقة إدلب آخر معاقل معارضي نظام بشار الأسد وتزامن ذلك مع المناورات العسكرية الروسية واسعة النطاق في حوض البحر المتوسط والقمة الثلاثية التركية-الروسية – الإيرانية حول سوريا ، اشغلت الرأي العام خاصة على ضوء تحذيرات الرئيس الأميركي لنظام الأسد من مغبة عمل عسكري غير محسوب في تلميح الى ضربة عسكرية أميركية في حال استخدام الأسلحة الكيمياوية..هذه التطورات التي تضاف الى قرارات وخطوات أميركية أخرى متعلقة بالشرق الوسط كتقليص الدعم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الدولية "اونروا" وغيرها تؤكد ان الولايات المتحدة بقيادة ترامب ستخرج ربما كلياً من الشرق الاوسط.

حول هذا الموضوع أجرت"الصنارة" اللقاء التالي مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا."الصنارة": لنبدا اولاً بقراءة ما حدث ومحاولة فهم التطورات الأخيرة المتعلقة بسوريا؟المحامي زكي كمال:اعتقد ان الحدث الاهم هذا الأسبوع كان المناورات الروسية العسكرية غير المسبوقة في حوض البحر المتوسط والتي شاركت فيها قوات الاسطول الروسي وطائراته ، والزمت بعض الدول ومنها إسرائيل في إدخال تعديلات" معينة على مسارات الطائرات المدنية.هذه المناورات في عرف الرئيس فلاديمير بوتين هي تعبير عن ادراك واضح للدور الروسي في هذه المنطقة واقتناع روسيا بأنها القوة الأولى في الشرق الأوسط وصاحبة القول الفصل بكل ما يتعلق بما يحدث في سوريا، عسكرياً وسياسياً وغير ذلك. روسيا تتعمد إظهار هذه الحقيقة دون مواربة وهذه رسالة هامة توجهها الى العالم والى دول المنطقة ومنها إسرائيل."الصنارة": وماذا يعني ذلك؟المحامي زكي كمال: هذا الأمر يعني بوضوح تام ان روسيا استطاعت قيادة دفة الأمور في سوريا الى النقطة التي تريدها وانها استطاعت تحقيق كافة أهدافها: إبقاء بشار الأسد في سدة الحكم ، وضرب القوى المعارضة للأسد التي دعمتها دول الخليج والسعودية والولايات المتحدة، والعودة الى علاقات طبيعية مع تركيا رغم حادثة اسقاط الطائرة الروسية فوق تركيا ، وإيجاد صيغة للتعاون " الوظيفي" مع ايران فوق الأراضي السورية يعترف بان روسيا هي الأقوى والأعظم ، وكل ذلك يتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران من جهة والعقوبات الاقتصادية الأميركية على تركيا على خلفية اعتقال القس اندرو برنسون.."الصنارة": والرئيس ترامب يحذر النظام السوري من مغبة "عمل عسكري غير محسوب"؟المحامي زكي كمال: الرئيس ترامب كعادته يلجأ الى "التويتر" للتعبير عن مواقفه ، ويكتفي بالتهديد من ان بلاده ستوجه ضربة عسكرية لسوريا في حال استخدم النظام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.هذا التهديد قد يكون من باب التصريح "بان الولايات المتحدة تراقب عن كثب" او " من باب اسقاط الواجب ودفع الضريبة الكلامية بصيغة وقد أعذر من أنذر" لكنه يعبر عن تعزيز للنهج الأميركي القاضي بالخروج من سوريا والقبول بان روسيا هي الآمرة الناهية هناك وان أي حل للازمة السورية يمر من بوابة موسكو.في هذا السياق نذكر بان إسرائيل أكدت انها تريد حلاً في سوريا تتفق عليه روسيا والولايات المتحدة..."الصنارة": وما هو هذا الحل؟المحامي زكي كمال: الحل اصبح واضحاً وتفاصيله النهائية سيتم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الروسية-التركية – الإيرانية التي تشهدها طهران اليوم الجمعة،يشمل اتفاقاً على تقاسم الأدوار والمناطق والمصالح في سوريا بين الأطراف الثلاثة المشاركة.سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها تناغم المصالح بين روسيا وايران وتركيا، بعد ان تم دحر الجهات المسلحة من "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما والتي حظيت بدعم عسكري ومالي ولوجستي عربي- خليجي – أميركي – أوروبي ..دعم لم يكفها للصمود امام قوات النظام المدعومة روسياً وايرانيا."الصنارة": وإسرائيل؟المحامي زكي كمال:الهدوء التام في منطقة الجولان منذ سيطرت قوات النظام على المناطق المتاخمة للحدود مع إسرائيل ودحرت عناصر "داعش " و"النصرة" وغيرها ... هو استمرار لما كان منذ وقف اطلاق النار عام 1974 وهو نتيجة مباشرة لبسط السيادة السورية.من جهة أخرى فان إسرائيل تدرك ان روسيا وعلى لسان رئيسها بوتين والذي تربطه بنتنياهو علاقات وثيقة، أكدت ان امن إسرائيل هو في مقدمة سلم أولوياتها بالنسبة للشأن السوري ولذلك يردد المسؤولون في إسرائيل انهم يريدون تسويات في سوريا تتم بين روسيا وأميركا.. تتضمن ترتيبات لإبعاد القوات الإيرانية عن الحدود وربما سحب ايران قواتها في مرحلة لاحقة كجزء من تفاهمات مع روسيا لها علاقة بالاتفاق النووي الذي تصر روسيا على دعمه من جهة ووجود الأزمة الاقتصادية الحادة في ايران من جهة أخرى."الصنارة": وهل ما حدث يعني وجود خلافات بين روسيا وأميركا بكل ما يتعلق بسوريا..روسيا تقصف المتمردين في ادلب لتساعد بذلك نظام الأسد وترامب يحذر؟المحامي زكي كمال:في الشأن السوري هناك تناغم روسي-أميركي واضح رغم التصريحات العلنية المتبادلة والتي لا تتعدى في نظري كونها موجهة للاستهلاك الإعلامي والجماهيري .ترامب قرر نهائياً الخروج من سوريا عسكريا وسياسياً ومن مصلحته ان تكون روسيا هناك وليس ايران او تركيا او " نظام قوي برئاسة بشار الأسد"...وهذا ايضاً يصب في مصلحة إسرائيل.."الصنارة": تحدثت عن "خروج" أميركي من منطقة الشرق الأوسط؟؟المحامي زكي كمال: الرئيس ترامب ما زال يدير الولايات المتحدة بعقلية رجل الأعمال الذي يهتم اولاً وقبل كل شيء بان لا تبذر بلاده ميزانيات دون مردود...من هذا المنطلق قرر ترامب مثلاً وقف دعم "الأونروا" بعد ان كان قد قلص الدعم الأميركي لها ، ومن هذا المنطلق كان إعلانه المفاجيء وربما الصاعق لإسرائيل بقوله "ان إسرائيل ستدفع ثمناً باهظا للوصول الى الحل" .هذا الاعلان شكل صفعة لكل من اعتقد ان اعلان ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس يعني نهاية وجود القدس كجزء من القضايا التفاوضية ،من جهة ودفع إسرائيل ثمن ذلك ،جعل اليمين الإسرائيلي يعيد النظر في توجهاته التي اعتبرت ترامب افضل رئيس أميركي بالنسبة للقضايا الإسرائيلية وإعادة التفكير في قرارات ترامب الأخيرة التي جعلت اليمين يعتقد خطأً ان قرارات ترامب وكرمه الحاتمي تجاه إسرائيل كان " لوجه الله تعالى" سيما وان ذلك تم بدعم المسيحيين المتزمتين.."الصنارة": ويبدو ان تصريحاته تدهش وتفاجيء حتى اقرب وزرائه ومعاونيه؟المحامي زكي كمال:التصريحات الترامبية تزامنت مع تواجد مستشار الامن القومي جون بولتون في إسرائيل لبحث قضايا تتعلق بسوريا وايران وغيرها..بولتون حاول تخفيف الأضرار الناجمة عن هذا التصريح قائلاً ان لا تغيير في مواقف الولايات المتحدة والرئيس ترامب الداعمة لإسرائيل وسياساتها ومواقفها في كافة القضايا ، كما حاولت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية سارة هاكابي ساندرس التملص من التعليق على تصريح ترامب حيث قالت ان الرئيس الأميركي يدعم إسرائيل ويعتبرها الحليف الأول في العالم..تصريح ترامب وان كان لم يحظ برد إسرائيلي رسمي صريح اثار تحركات في أوساط اليمين والمستوطنين ملخصها ان هذه التصريحات تثير المخاوف من احتمال ان يمارس الرئيس الأميركي الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات اعتقدوا انها لن تكون او انها انتهت وزالت من الوجود خاصة بكل ما يتعلق بالقدس والمستوطنات والحل النهائي وغزة وغيرها.."الصنارة": اذن ..هل هذا هو ثمن نقل السفارة الأميركية الى القدس؟؟المحامي زكي كمال : لا بد من الإشارة الى ان قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس لاقى معارضة ليس من الفلسطينيين وحدهم بل من دول أخرى في العالم وما زالت سفاراتها فعليا ًتتواجد في تل ابيب .التصريح الأخير لترامب هو ثمن للقرار بنقل السفارة...فترامب اعلن ان الفلسطينيين سيحصلون على " شيء جيد جدا" في المستقبل دون ان يخوض في التفاصيل، رغم ان تصريحه الأخير يشكل نقيضاً لقوله حينها "ان نقل السفارة أزاح قضية القدس عن طاولة المفاوضات" الأمر الذي اتضح لاحقاً انه غير مقبول على الفلسطينيين ودول عربية ودول العالم..في هذه القضية اتضح ان ترامب يتخذ قراراته دون دراسة معمقة بل استناداً الى ما سماه ترامب نفسه "الحدس او الانطباع الأولي" ، ولذلك فانه اعتقد خطأً ان نقل السفارة الى القدس سيحل القضية دون ان يدرك ان القدس هي مشكلة كبرى وان لا حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل قضية القدس .هذا التصريح حول "دفع إسرائيل الثمن " قد يشكل نقلاً للصراع الى الساحة الاميركية الداخلية أي بين ترامب وبين مؤيديه من اليمين المسيحي المتزمت "الافنجلستي" وعدد اتباعه نحو ثمانين مليون في اميركا...ناهيك عن ان هذا التصريح يشكل تعزيزاً للموقف الفلسطيني القائل بأن حل قضية القدس هو الشرط الأول والأساسي بل والضروري لأي حل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.."الصنارة": وهل لهذا الوضع علاقة بالأوضاع المتأزمة التي يعيشها ترامب داخل الولايات المتحدة عل ضوء اتهام بول مانفورت واعترافات مايكل كوهين؟المحامي زكي كمال: تحقيقات المدعي العام مولير واعترافات مايكل كوهين وبول مانفورت هي الاطار العام الذي يحدد خطوات ترامب السياسية والاقتصادية والعسكرية ، ولذلك جاءت تصريحاته التي تهدد بأن الاقتصاد العالمي سوف ينهار اذا تمت تنحيته..هذه التحقيقات كشفت ان الرئيس الأميركي عمليا هو فوق الدستور مما يمكنه من القيام باعمال وخطوات لا مكان لها في أي نظام آخر، إضافة الى انه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة ان تم التحقيق مع رئيس خلال ولايته بتهم جنائية وانها قد تكون المرة الأولى التي قد يتم فيها ذلك مع ترامب ، إضافة الى انه اذا تمت تنحية الرئيس خلال أدائه مهامه او خلال ولايته هو اجراء قاس سياسياً ودستورياً ، وحتى في قضية "ووترغيت" التي تورط فيها الرئيس ريتشارد نيكسون حيث استقال من تلقاء نفسه ليخلفه الرئيس جيرالد فورد ، الذي قرر في اول قرار اتخذه بعد توليه مهام منصبه ، العفو عن الرئيس نيكسون ، كما ان إجراءات اقصاء الرئيس الأسبق كلينتون وعلى خلفية فضيحة مونيكا ليفينسكي لم تفلح في الحصول على قرار بالاطاحة.هذه المرة تبدو الأمور مختلفة خاصة وان التحقيقات وصلت الحد الجنائي والأمني الأمريكي ،ولذلك اذا قرر ترامب الاستقالة او تمت تنحيته فانه سيتم انتخاب نائبه مايك بينس حتى نهاية الولاية الحالية عام 2020 ."الصنارة": وانتخابات نصف الفترة التي ستجرى في تشرين الثاني القريب؟المحامي زكي كمال: اذا حصل الديمقراطيون على اغلبية في انتخابات نصف الفترة ، في مجلسي الكونغرس والشيوخ ، فانهم قد يحاولون تنحية ترامب وقد ينضم اليهم في ذلك عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين لا تروق لهم سياسات ترامب وتصرفاته وشخصيته وما يلفه من تهم وتصريحات غير لائقة وغير مقبولة.هناك إمكانية أخرى وهي ان تصل التحقيقات الجنائية الى ترامب شخصياً وعندها سيضطر للادلاء بشهادته امام المحقق مولير،خاصة وأن ترامب يقول انه سيدلي بشهادته اذا ما طلب منه ذلك لأنه متأكد من ان لا غبار على تصرفاته."الصنارة": وتصريح ترامب حول انهيار الأسواق العالمية اذا ما تمت تنحيته؟المحامي زكي كمال: هذا تصريح يهدف ترامب منه الى التهويل والاخافة فالاقتصاد العالمي لا يعتمد على دولة واحدة دون غيرها خاصة وان الصين وأوروبا وتركيا وحتى اليابان تتضرر يوما بعد يوم من الخطوات التي يقررها ترامب حول الجمارك والضرائب."الصنارة": واذا استقال ،هل تستمر التحقيقات معه كمواطن عادي؟المحامي زكي كمال: اذا ما استقال ترامب دون ان يحصل على العفو من الرئيس الأميركي القادم فان النيابة العامة سوف تواصل التحقيقات الجنائية معه واذا ما تم التوصل الى ادلة جنائية ضد ترامب فيمكن تقديمه للمحاكمة كمواطن عادي، كما يحدث الآن مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي لم يكن بالإمكان محاكمته طالما كان في سدة الحكم."الصنارة": وأين الدول العربية مما يحدث؟المحامي زكي كمال: من الواضح ان الغضب العارم على ترامب المهدد بالاطاحة وانتهاء ولايته، يقابل من جهة أخرى بصمت مطبق للدول العربية المؤيدة لنظام ترامب وخاصة المملكة العربية السعودية التي استقبلته بمراسم غير مسبوقة تاريخياً وضخت له مئات مليارات الدولارات عبر صفقات أسلحة كبيرة دون حدود.اذا انتهت ولاية ترامب بالاطاحة فإن خلفه هو مايك بينس الذي يعتبر احد ابرز قادة " اليمين المسيحي المتزمت" (الافنجلستي) ، وهناك علامات سؤال كبيرة ترافق ذلك أهمها :هل سيعامل بينس هذه الدول كما عاملها ترامب او تظاهر بمعاملتها؟ من الواضح ان بينس سوف يسعى لحفظ ماء وجهه امام الجهات المسيحية اليمينية المتزمتة. ومن المؤكد انه سيكون اكثر تزمتاً في مواقفه وأكثر التزاماً بأمن إسرائيل ومصالحها خاصة وانه يريد ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة، ناهيك عن ان المعركة الانتخابية الرئاسية القادمة تبدأ عملياً بعد انتخابات منتصف الولاية مما يعني ان بينس سيعمل على استغلال الفترة الرئاسية المتبقية ومدتها نحو عامين للحصول على تأييد اليمين المسيحي المتزمت عبر مواقف تعتبر أمن إسرائيل ومصالحها الهم الأول والأهم ..ودون التدخل في القضية الشرق أوسطية في احسن الأحوال إن لم يكن فرض حلول على الفلسطينيين في حالات أخرى."الصنارة": وماذا سيكون مصير " صفقة القرن"؟؟المحامي زكي كمال: يظهر ان هذه الصفقة ، اذا أراد لها ترامب ان تظهر فان عليها ان تشمل قضية القدس وتطرق ما الى حق العودة ،والا فانها ستكون ضمن سلسلة من الخطط والبرامج ابتداءً من كامب ديفيد التي تحدثت عن حكم ذاتي فلسطيني تتمخض عنه دولة في نهاية المطاف وإعادة كافة الأراضي المصرية ، وكامب ديفيد المتعلق بالجولان ، مروراً باقتراحات رئيس الحكومة الأسبق اهود أولمرت وقبله اهود براك وحتى اتفاقية "واي بلانتيشين" مع بنيامين نتنياهو .معنى ذلك ان ما يجري اصبح واضحاً وهو فصل غزة عن الضفة الغربية وإعادة بناء غزة اقتصادياً وسياسياً وتحويلها الى " كانتون" ذات حكم ذاتي مع وجود موانيء برية وبحرية بتمويل قطري ومن دول أخرى،وهو المشروع الرئيسي والاقرب للتنفيذ ، خاصة على ضوء الادراك بان المصالحة الفلسطينية الداخلية قد تكون مستحيلة لان حركة " حماس" ترفض التنازل عن قوتها العسكرية.