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كفركنا: قائمة ابناء قانا تفتتح مقرها الانتخابي بمشاركة واسعة وامال كبيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



على انغام النصر والتغيير، جرى مساء الخميس افتتاح المقر الانتخابي وانطلاق الحملة الانتخابية لقائمة ابناء قانا في كفركنا ومرشحها للرئاسة د. يوسف عواودة.


تولى عرافة الاحتفال، د. محمود خطيب حيث عمل على تقديم الفقرات المختلفة والكلمات العديدة للاعضاء المرشحين في قائمة العضوية وشخصيات داعمة.

انطلق المهرجان بكلمة للمهندس طارق خطيب الذي تحدث عن اهمية إحداث التغيير واحترام الانسان للانسان مؤكدا انهم في القائمة عازمون على خدمة كفركنا وابنائها شيبا وشبابا بالعدل طالبا من الحضور دعم القائمة واعطائهم الثقة وان النصر اتي بعون الله.

اما الحقوقي عناد مريد اكد اهمية التعامل مع الانسان كأنسان وبشفافية وان يقوم الناخب الكناوي بتحكيم ضميرة واختيار الانسان المناسب واعطائهم الثقة من اجل بناء قانا الغد والمستقبل وازدهارها بشتى المجالات.

المهندس ادهم عنبتاوي تحدث عن دور القائمة في صناعة التغيير والنهوض بقانا الجليل نحو الامام، وان تكون المعركة الانتخابية مليئة بالروح الرياضية وتحكيم ضمائر الناخبين مؤكدا ان قائمة ابناء قانا لديها القدرات والكفاءات لصناعة التغيير واهمية دعم الشباب وعدم التميز ضد العائلة الصغيرة. فابناء قانا هي من ستصنع التغيير باذن الله.

الاستاذ معتصم نجيدات تحدث عن اهمية دعم قائمة ابناء قانا حيث تحدث حول اهمية تحول الحلم الى حقيقة وانا يلتف اهالي كفركنا نحو القائمة حتى بلوغ النجاح في ال30 من اكتوبر الحالي.

الكلمة التتويجية كانت حماسية قدمها، رئس القائمة د. يوسف عواودة الذي رحب بالحضور مؤكدا فرحته بوجود الحضور من كافة عائلات كفركنا، مؤكدا ان مشروع ابناء قانا هو لكل اهالي كفركنا، وهو مشروع لكل كناوي يريد العيش الكريم لابنائة وافضل بكثير من الزعامات.واضاف د. يوسف عواودة قائلا:" مشروع ابناء قانا هو مشروع لكل انسان سئم التعصب العائلي والطائفي، مشروعنا مشروع تغيير، نحن نهج جديد واصحاب الكفاءات والامانة ".

وتابع د. يوسف عواودة، قائلا:" انا مفتوح الايدي امام كافة عائلات كفركنا، طرقت ابواب جميع اهالي كفركنا وانا كنت وما زلت اؤمن باهمية الشراكة والتعاون من اجل النهوض نحو التغيير فمشروعنا مشروع الانسان والامن والامان وخدمة جميع اهالي كفركنا دون استثناء".واردف د. يوسف عواودة حديثة قائلا:" انا واخواني واخواتي في القائمة خير فريق عمل وانتم مرجعيتنا. كلنا اذان صاغية لكم ونحن منكم واليكم مشروع ابناء قانا مشروع الناس ويحمل الخير لجميع اهالي كفركنا ".

واكد د. يوسف عواودة ان الانتخابات في كفركنا هي ليست معركة وانما منافسة يجب ان تكون شريفة، هدفنا الوصول الى السلطة من باب التكليف وليس التشريف ووضع كفركنا في اعالي الخارطة العالمية والمحلية".

وتابع د. يوسف عواودة ايضا بانهم سيفتتحون في الايام القادمة مقرا انتخابيا للنساء فهم نصف المجتمع ويستحقون ان يكن شريكات في صنع القرار.وارسل د. يوسف عواودة رسالة الى اخوانه المرشحين التوقيع على ميثاق شرف من اجل الحفاظ على انتخابات نزيهه واحترام بعضنا البعض كون كفركنا اغلا بكثير وواجبنا ان نكون خادمين لها.

وانهى د. يوسف عواودة حديثة مؤكدا ان قطار قائمة ابناء قانا انطلق ولم ولن يتوقف الا في رئاسة مجلس كفركنا المحلي ان شاء الله.




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