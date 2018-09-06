ميخال نچرين تطرح مجموعة أزياء ومجوهرات لخريف شتاء 2018 - 2019 بإيحاء شهيرات مؤثرات ومغريات.

المصممة ميخال نچرين تقدس الأنوثة والنعومة معاً مع العظمة والقوة. المجموعة تعرض الإيحاءات الجديدة لميخال, التي تجمع قيم العالم القديم, بتصميم حديث يخلق اللقاء مع العالم الجديد بعدة ثقافات:Royal Oriental: تجسد الغنى والرفاه, الثقافة الاسبانية تشكل مصدر إيحاء مركزياً في تصميم المجموعة حيث تتمثل بالجرأة, الإغراء والعظمة.Madonna: تجسد الطهارة والعظمة الأنثوية.Magic Forest: تجسد الغابة الساحرة لميخال نچرين, شخصية ناعمة, رومانسية وساذجة.Wild Boho: تجسد المرأة الوحشية, امرأة قوية تصل الى أهدافها وتصنع بصمتها.Eastrococo: تجسد احتدام الثقافة والعادات, دمج بين أزياء الركوكو الغنية بالتفاصيل مع أشكال متأثرة بثقافات الشرق الأقصى.

الأسعار: أزياء - 399 ش. - 2990ش.

مجوهرات 119 ش. - 1690 ش.

مقاسات: XXL - XS.

متوفرة في شبكة حوانيت ميخال نچرين في أنحاء البلاد وفي حانوت الأون لاين.