ميخال نچرين تطرح مجموعة أزياء ومجوهرات لخريف شتاء 2018 - 2019

المصممة ميخال نچرين تقدس الأنوثة والنعومة معاً مع العظمة والقوة. المجموعة تعرض الإيحاءات الجديدة لميخال, التي تجمع قيم العالم القديم, بتصميم حديث يخلق اللقاء مع العالم الجديد بعدة ثقافات:
Royal Oriental: تجسد الغنى والرفاه, الثقافة الاسبانية تشكل مصدر إيحاء مركزياً في تصميم المجموعة حيث تتمثل بالجرأة, الإغراء والعظمة.
Madonna: تجسد الطهارة والعظمة الأنثوية.
Magic Forest: تجسد الغابة الساحرة لميخال نچرين, شخصية ناعمة, رومانسية وساذجة.
Wild Boho: تجسد المرأة الوحشية, امرأة قوية تصل الى أهدافها وتصنع بصمتها.
Eastrococo: تجسد احتدام الثقافة والعادات, دمج بين أزياء الركوكو الغنية بالتفاصيل مع أشكال متأثرة بثقافات الشرق الأقصى.
الأسعار: أزياء - 399 ش. - 2990ش.
مجوهرات 119 ش. - 1690 ش.
مقاسات: XXL - XS.
متوفرة في شبكة حوانيت ميخال نچرين في أنحاء البلاد وفي حانوت الأون لاين.