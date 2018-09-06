مرشّح, جديد, لخلافة, مورينيو, لقيادة, مانشستر, يونايتد,

أشارت تقارير صحفية يوم الخميس، إلى انضمام مدرّب جديد لقائمة المرشّحين لخلافة جوزيه مورينيو، في مانشستر يونايتد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وضعت ضمن اعتباراتها، المدرب البرتغالي نونو إيسبيريتو سانتو، في قائمة تضم الفرنسي زين الدين زيدان، لخلافة مورينيو، الذي يتعرّض لضغوط شديدة بسبب الأداء المخيّب للفريق منذ بداية الموسم.

واستلم إيسبيريتو سانتو، تدريب وولفرهامبتون صيف العام الماضي، وقاده للتأهّل إلى البريمير ليج، بعد غياب دام ستّة أعوام، علما بأن الفريق حاز على لقب الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، بفارق 9 نقاط أمام كارديف صاحب المركز الثاني.

ويقدّم وولفرهامبتون بقيادة إيسبيريتو سانتو مستويات جيّدة منذ بداية الموسم الحالي، حيث تعادل مع إيفرتون ومانشستر سيتي قبل أن يحقّق فوزه الأول على حساب وست هام، هذا الأسبوع.

وكان نونو إيسبيريتو لاعبا في صفوف بورتو، الذي درّبه مورينيو عام 2004، عندما أحرز الفريق البرتغالي لقب دوري أبطال أوروبا.

ويتولّى وكيل الاعمال الشهير خورخي مينديز إدارة أعمال مدرب وولفرهامبتون، وهو الوكيل نفسه الخاص بمورينيو.