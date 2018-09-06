الشرطة, توقف, الشيخ, علي, معدي, خلال, توجهه, إلى, الأردن, وتمنعه, من, السفر, الى, سوريا, مع, وفد, مشايخ, من, البلاد,

أُوقفت الشرطة الشيخ علي معدي من يركا، رئيس "لجنة التواصل الدرزية "، مساء أمس في معبر جسر الشيخ حسين خلال توجهه إلى الأردن، في طريقه إلى سوريا.

وكان الشيخ معدي متوجها إلى السويداء بسوريا، برفقة ستين شيخًا وشخصًا من أبناء الطائفة الدرزية في البلاد.وعلم أن وفد المشايخ توجه إلى سوريا لتقديم التعازي لأبناء عائلات ضحايا العملية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش في السويداء وراح ضحيتها ما يزيد عن مائتين وخمسين شخصًا. ويضيف أن وفد مشايخ الطائفة المعروفية سيشارك أيضا في الزيارة السنوية لمقام النبي هابيل.هذا وتم ايقاف رئيس الوفد الشيخ علي معدي للتحقيق معه وتم منعه من مواصلة السفر فيما سمح لباقي أعضاء الوفد بمواصلة السفر الى الأردن ومن هناك سيسافر الوفد إلى سوريا.