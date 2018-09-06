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فيديو - الجيش الاسرائيلي يتدرب على مواجهة حزب الله



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فيديو - الجيش الاسرائيلي يتدرب على مواجهة حزب الله




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