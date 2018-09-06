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فوز قائمة اسامة حسن بعضوية لجنة فرع الناصرة والشمال في انتخابات مدققي الحسابات في البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





أسفرت عملية فرز الأصوات في انتخابات مدققي الحسابات في البلاد لانتخاب رئيس واعضاء للنقابة , والتي جرت يوم امس الاول الثلاثاء واعلن عن نتائجها امس الاربعاء , عن فوز القائمة التي يرأسها مدقق الحسابات أسامة حسن بعضوية لجنة فرع الناصرة والشمال .

اما قطريا فقد تم انتخاب مدققة الحسابات ايريس ستارك لتكون رئيسة لجنة مدققي الحسابات في البلاد بعد ان حظيت بأعلى نسبة تصويت.

وفي حديث للصنارة نت مع مدقق الحسابات أسامة حسن قال :"  في الانتخابات الخاصة بفرع الناصرة والشمال (من بيسان لكريات شمونة تقريبا ) تنافست  3 قوائم - الاولى برئاسة اسامة حسن مكونة من 6 مرشحين , والثانية ايضا مكونة من 6 مرشحين ترأسها ايمان زعبي , والقائمة الثالثة مكونة من 6 مرشحين برئاسة بشار قاسم ".

ولدى فرز الاصوات تم الاعلان عن نجاح قائمة اسامة حسن ودخول ال 6 اعضاء منها في عضوية لجنة فرع الناصرة والشمال  والاعضاء هم (اسامة حسن , ميشيل نمورة , فادي مساد , فرج خوري , رفعت اسماعيل , رؤى موسى)  بالاضافة الى دخول ايمان زعبي للجنة وبشار قاسم.


وانهى اسامة حسن :" اشكر كل الزملاء على المشاركة الواسعة في الانتخابات وادعو الجميع للتعاون مع كل الاعضاء واالزملاء لتنفيذ المهام الكبيرة الملقاه على عاتقنا لخدمة زملائنا مدققي الحسابات في منطقة الناصرة والشمال ".




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