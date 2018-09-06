نادين, الراسي, ترد, على, أحد, متابعيها, بعد, أن, وصفها, بالعجوز,

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعيد ميلادها الـ 39 ونشرت فيديو لديكورات الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

نادين الراسي، علقت على الفيديو قائلة: «بلغت الـ39… لقد كبرت، الليلة ختمت الـ38 بحلوها و بمرّها، وعلى كامل الاستعداد لاستقبال الـ39 بفرح وأمل وحبّ وصبر وقوّة، ورح حلّي مرّها وضلّ متل ما أنا حتّى لو كان التّمن احتفالي الليلة آخر مَرّة.. بحبّكُن يا عيدي بكلّ يوم».وأضافت: «لأوّل مرّة بحياتي بحِسّ بَدّي عايِد حالي.. إيه حقّكُن تستغِربوا.. بسّ بوعدكم رح يجي يوم و تعِرفوا ليه».كما ردت على تهاني جمهورها قائلة: «دموع الفرح التي لم أشعر بها من زمن، والكلام الذي سمعته هو أعظم تكريم، وأشكركم أنك كرّمتموني في حياتي ووضعتم النيشان على صدري وأنا حيّة، وبعد هذا الكلام أنا أرفض وضع أي نيشان على صدري عندما أموت».من ناحية أخرى، ردت نادين الراسي، في تصريح لمحطة «جرس سكوب FM»، مع الإعلاميان رجا ناصر الدين ورودولف هلال، على بعض التعليقات التي وصفتها بالعجوز قائلة: «لكل من يقول عني عجوز أقول له إن شاء الله تصير عجوز ويكون جسمك مثل جسمي».وأضافت: «أول يوم من سنتي الـ39 أحلم بإشراقه للشمس على كل الناس وأن أعيش أياماَ قادمة لأرى فيها أولادي».