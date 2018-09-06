تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نادين الراسي ترد على أحد متابعيها بعد أن وصفها بالعجوز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعيد ميلادها الـ 39 ونشرت فيديو لديكورات الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».



نادين الراسي، علقت على الفيديو قائلة: «بلغت الـ39… لقد كبرت، الليلة ختمت الـ38 بحلوها و بمرّها، وعلى كامل الاستعداد لاستقبال الـ39 بفرح وأمل وحبّ وصبر وقوّة، ورح حلّي مرّها وضلّ متل ما أنا حتّى لو كان التّمن احتفالي الليلة آخر مَرّة.. بحبّكُن يا عيدي بكلّ يوم».


وأضافت: «لأوّل مرّة بحياتي بحِسّ بَدّي عايِد حالي.. إيه حقّكُن تستغِربوا.. بسّ بوعدكم رح يجي يوم و تعِرفوا ليه».


كما ردت على تهاني جمهورها قائلة: «دموع الفرح التي لم أشعر بها من زمن، والكلام الذي سمعته هو أعظم تكريم، وأشكركم أنك كرّمتموني في حياتي ووضعتم النيشان على صدري وأنا حيّة، وبعد هذا الكلام أنا أرفض وضع أي نيشان على صدري عندما أموت».


من ناحية أخرى، ردت نادين الراسي، في تصريح لمحطة «جرس سكوب  FM»، مع الإعلاميان رجا ناصر الدين ورودولف هلال، على بعض التعليقات التي وصفتها بالعجوز قائلة: «لكل من يقول عني عجوز أقول له إن شاء الله تصير عجوز ويكون جسمك مثل جسمي».


وأضافت: «أول يوم من سنتي الـ39 أحلم بإشراقه للشمس على كل الناس وأن أعيش أياماَ قادمة لأرى فيها أولادي».




كلمات متعلقة

نادين, الراسي, ترد, على, أحد, متابعيها, بعد, أن, وصفها, بالعجوز,

تابعونــا

نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت 2018-12-18 | 19:21:56

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...

درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور 2018-12-18 | 15:00:18

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها...

كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا 2018-12-18 | 12:40:12

استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض...

مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! 2018-12-18 | 10:41:10

إعترف الموسيقي ومدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري بحبه لها، حيث غازلها في...

ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية 2018-12-18 | 08:54:39

ردت زينب ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على المشككين في هويتها، وكونها نجلة...

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةسالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني اطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس اغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدمدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com