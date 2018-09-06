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فلسطين تقرر فتح سفارة لها في باراغواي فورا



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 اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء امس الاربعاء ان فلسطين قررت فتح سفارة لها في باراغواي .



وقالت الخارجية في بيان لها انه "بناء على قرار حكومة البارغواي بإعادة سفارتها في إسرائيل من إلى تل ابيب، وبناء وقرار نتنياهو سحب سفير اسرائيل من اسونسيون وإغلاق سفارة إسرائيل هناك، فأنه تقرر وبناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، أن تفتح سفارة لدولة فلسطين في باراغواي، تقديرا لموقف حكومة البارغواي وتنفيذا للتعهد الذي أعطاه الوزير المالكي بفتح سفارة لبلاده فورا فيها، وحث عديد الدول على فتح سفارات لها في باراغواي تقديرا لهذا الموقف المبدئي المشرف الذي اتخذته الحكومة".


وقالت الخارجية ان الوزير المالكي سيتابع هذا القرار فورا مع نظيره وزير الخارجية باراغواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.




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