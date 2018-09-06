الأرز, الكابلي, ترجع, أصوله, الى, كابل.., وهذه, طريقة, تحضيره, بالتمر, الهندي,

ترجع أصول ​الأرز الكابلي​ إلى عاصمة الجمهوريّة الأفغانية "كابل"، لذلك سُمّي بالأرز الكابلي. يُقدّم هذا الطبق في المطاعم المتخصصة بالأطباق الأفغانية، ويَنتشر بشكلٍ كبير في العراق وبعض دول الخليج الأخرى، ويُمكن تحضيره إمّا ب​الدجاج​ او ب​اللحم​ حسب الذوق.الأرز الكابلي با​لتمر الهندي​المكونات:كيلوغرام من لحم الضأن مع العظم.كوب من الماء.رشة من ​الملح​.ملعقة صغيرة من ​جوزة الطيب​.مِلعقتان كبيرتان من التمر الهندي، منزوع النواة ومنقوع في ماء مغلي.ملعقتان صغيرتان من ​الفلفل الأسود​.ورقتا غار.ست حبات من كبش ​القرنفل​.ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.خمسة فصوص من ​الثوم​ المهروس.ثلاث حبات من ​البصل​ المُقطّع.ملعقتان كبيرتان من ​الزيت النباتي​.كوبان من أرز البسمتي.ملعقتان كبيرتان من ​الزبدة​.أربعة أكواب من الماء.ملعقتان صغيرتان من ​الكركم​.حبتان من الهال.ربع كوب من ​الزبيب​.ملعقة صغيرة من الملح.طريقة التحضير:نسخّن الزيت ونقلي البصل حتى يطرى ثُمّ نضيف الثوم، والبهارات المشكلة، وكبش القرنفل، وورق الغار والفلفل الأسود في قدر على النار.نضع قطع اللحم ثمّ نُغطّي القدر ونتركه على نار خفيفة لمدّة أربعين دقيقة.نُضيف سائل التمر الهندي فوق اللحم ونطهوه مدّة عشر دقائق، أو حتى ينضج اللحم، ثمّ نُصفّي اللحم من ماء السلق.نَغلي ماء السلق ثمّ نضيف الأرز مع الكركم وحبات الهال، ونطهو الأرز مدة عشرين دقيقة حتى ينضج ويجف الماء.نُضيف الزبيب والزبدة إلى الأرز ونخلط بخفّة، نضع قطع اللحم على الأرز ونتركها لعدّة دقائق.نضع الأرز في طبق، ونصفُّ اللحم فوقه.