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عبد القادر عبد المجيد حسين دير حنا في ذمة الله



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



إنتقل إلى رحمة الله تعالى في دير حنا عبد القادر عبد المجيد حسين ابو جويد عن عمر يناهز ال٩٧ عاما وسيتم تشييع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العشاء بالمقبرة الجديدة



وتقديم واجب العزاء لبيته بجانب مسجد بلال اليوم.
انا لله وانا اليه راجعون




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