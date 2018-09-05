عبد, القادر, عبد, المجيد, حسين, دير, حنا, في, ذمة, الله,

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في دير حنا عبد القادر عبد المجيد حسين ابو جويد عن عمر يناهز ال٩٧ عاما وسيتم تشييع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العشاء بالمقبرة الجديدة

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اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06 مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35 تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50 لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف 2018-12-18 | 10:27:38 عقد يوم الأحد الموافق 16/12/2018، تحت رعاية قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل...

اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين 2018-12-18 | 10:15:15 جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا...

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03 تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...

سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال 2018-12-18 | 09:11:15 اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين...

جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم 2018-12-18 | 08:53:27 أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل...