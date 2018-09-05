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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس بحجة البناء بدون ترخيص



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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس بحجة البناء بدون ترخيص




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