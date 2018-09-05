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سواريز: ميسي يضغطنا.. وما فعله ريال مدريد "شوكة بالخاصرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مهاجم برشلونة لويس سواريز أن طموحات قائد الفريق ليونيل ميسي ، تضع اللاعبين تحت ضغوط كبيرة من أجل تحقيقها.


ويسعى ميسي هذا الموسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن خزائن "البلوغرانا"  لثلاث سنوات، كما يريد في الوقت نفسه الحفاظ على لقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا. 


وقال سواريز في تصريحات صحفية نقلها موقع "goal": لقد وضع ميسي على عاتقنا الكثير من الضغط لنحقق الألقاب، ويجب علينا أن نبذل كافة جهودنا من أجل ذلك". 


وتوقع سواريز أن يقود ميسي برشلونة للحصول على مزيد من الألقاب، بالتعاون مع بقية أفراد الفريق، مردفا: "هو قائدنا وزعيمنا الآن، ولدينا فريق ممتاز ومدرب قدير مما يساعدنا على الفوز بكل شي نريده".


وشدد على صعوبة المنافسة في كافة المسابقات، مشير إلى أنها ستكون "صعبة للغاية"، وتابع: "لا يستطيع ميسي الفوز بمفرده. يجب أن يكون جهدا جماعيا مهما كانت الضغوط فـ(ليو) يستحق المزيد من النجاح".


واعترف بأن لاعبي "البارسا" غاضبون لفوز منافسهم اللدود ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، "لقد حققوا إنجازا تاريخيا، وسيبقى هذا الأمر شوكة في خاصرتنا".


وعن تعاقدات برشلونة الأخيرة، قال سواريز البالع من العمر 31 عاما: "تعاقدات تناسب شخصية الفريق بكل معنى الكلمة.. اللاعبون متواضعون ويعملون بجد من أجل المصلحة العامة".




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