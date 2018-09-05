نصراوي, يتهجم, ويشتم, وليد, عفيفي, المرشح, لرئاسة, بلدية, الناصرة,

إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديو مصور لنصراوي يقوم بشتم شخص وليد عفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وقال العديد من العبارات التي تمس وليد عفيفي وعائلته وتعتبر هذه الاقوال جميعها قذفاً وتشهيراً بعائلة عفيفي.وأشار النصراوي إلى أحد الأشخاص وقال:" هذا خاين مع الصفافرة."يشار إلى أن هذا الفيديو أثار سخط العديد من أهالي الناصرة خاصة أن وليد عفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة شخص معطاء خدم مجتمعه على مدار أكثر من 30 عاماً من خلال برامج ثقافية وتربوية وتنموية إضافة الى إدارته لشركة تشغل الآلآف من أهالي الناصرة والمجتمع العربي ويحظى باحترام وحب شرائح واسعة من المجتمع النصراوي والعربي بشكل عام.