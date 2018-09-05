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7 لاعبين عرب في تشكيلة منتخب اسرائيل لكرة القدم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




يغادر البلاد الى البانيا اليوم الاربعاء منتخب اسرائيل لكرة القدم الذي يستعد لمبارياته ال 6 ضمن مباريات بطولة الامم المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وضمن صفوف المنتخب هناك 7 لاعبين عرب وهم : 


ضياء سبع - مجد الكروم وكابتن فريق مكابي نتانيا 


عايد حبشي من اكسال لاعب مكابي حيفا .

مؤنس دبور من الناصرة لاعب فريق زلتسبورغ.

بيرم كيال من الجديدة المكر - لاعب فريق برايتون الانجليزي.

محمود قنديل - من عكا - حارس مرمى اتحاد ابناء سخنين .

طالب طواطحة - من جسر الزرفاء - لاعب فرانكفورت الالماني.

لؤي طه - من عرابة - مدافع فريق هبوعيل بئر السبع .




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